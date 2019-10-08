Osmancık zirveye tutundu

MURAT KARASU

Bölgesel Amatör Lig’de üçüncü hafta maçları sonunda Osmancık Belediyespor ikinci galibiyetini alarak puan sıralamasında ikinci sıraya kadar yükseldi.

İlk hafta sahasında Niksar Belediyespor’a 1-0 mağlup olan Osmancık Belediyespor ikinci haftada Merzifonspor deplasmanından tek golle galip dönerek ilk üç puan sevincini yaşadı. Üçüncü haftada sahasında Ünyespor’u konuk eden Osmancık Belediyespor iyi başladığı maçta erken bulduğu gollerle sahadan 4-0 galip ayrılarak sahasında ilk üç puan sevincini yaşadı.



Grupta lider ve namağlup üç takımdan birisi olan Çarşambaspor, Kastamonu İl Özel İdarespor deplasmanında 2-1 mağlup olmasına karşın averajla liderliğini sürdürdü. Grupta beş takım ikişer galibiyet ile sıralanırken Atakum Belediyespor ve Niksar Belediyespor takımları ise bir galibiyet ve ikişer beraberlik ile yenilmeyen iki takım.

Geçtiğimiz haftalarda deplasman takımlarının üstünlüğü ile geçerken bu hafta ise deplasmanda kazanan takım çıkmadı. Grupta oynanan yedi maçtan üçü berabere biterken dört maçı ise ev sahibi takımlar kazandılar. Ladik Belediyespor ve Ünye 1957s por takımları ise ligde ilk üç hafta sonunda henüz puanla tanışamadılar. Çankırıspor ise iddialı başladığı sezonda ilk galibiyetini evinde Ladik Belediyespor önünde aldı.

Ligde dördüncü hafta maçları 13 Ekim pazar günü oynanacak. Temsilcimiz Osmancık Belediyespor kendisi gibi ilk üç maçta iki galibiyet alarak dördüncü sırada yer alan Görelespor ile deplasmanda karşılaşacak.

Osmancık Belediyespor antrenör futbolcusu Turgay Doğan takım olarak ortaya koydukları performanstan ve aldıkları galibiyetten dolayı kutladı. Doğan ilk hafta evlerinde kaybettikleri maçın ardından Merzifon deplasmanında kazandıkları üç puanın morali ile çıktıkları Ünyespor karşısında erken gelen golün takıma büyük moral olduğunu söyledi.



Bu golle rakibin direncini kırarak oyunun kontrolünü ellerine geçirdiklerini belirten Turgay Doğan ‘Sonucunda farklı kazandık ve kendi taraftarımızın önünde bunun sevincini yaşadık. Takım olarak her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Bu galibiyeti bizleri destekleyenlere armağan ediyoruz’ dedi.