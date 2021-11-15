Osmancık’ın Sultanları evinde tutunamadı:1-3

YÜKSEL BASAR

Kadınlar 2. ligindeki temsilcimiz Osmancık Belediyespor evinde konuk ettiği Ünyegücü FK önünde yine beklenen performansı gösteremedi ve rakibine 3-1 yenilerek üst üste ikinci maçından da puansız ayrıldı.

Geçtiğimiz hafta İskofyaspor deplasmanından 3-0 mağlup olarak dönerek ilk yenilgisini alan Osmancık Belediyespor dün evinde Ünyegücü FK ile karşılaştı. Maçın ilk setinde konuk takım özellikle hücumda etkili olurken temsilcimizde bireysel hatalar sonucunda verdiği sayılarla Ünyegücü ilk seti 25-20 kazandı.

İkinci sette rakibine kolay sayı vermeyen ve savunmada daha başarılı bir oyun ortaya kolan Osmancık Belediyespor zorlu geçen seti final bölümünde rakibine göre daha az hata yapınca seti 25-23 alarak skoru 1-1 yaptı ve morallendi.

Üçüncü sette aynı tempo ile başlayan Osmancık Belediyespor son bölümde yine ilk setteki gibi bast hatalar yapınca konuk takım bu seti 25-19 alarak 2-1 öne geçti. Dördüncü sette temsilcimizden maça ortak olmak için daha iyi mücadele beklerken setin ilk bölümlerinde oyundan erkenden düştü ve kendisine yakışmayan bir oyun sonunda seti 25-12 maçıda 3-1 kaybederek dördüncü maçında ikinci mağlubiyetini alarak 6 puanla dördüncü sırada kaldı. Ünyegücü ise bu galibiyet ile 11 puana yükseldi.