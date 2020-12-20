Osmancık’ın Sultanları son nefeste üzüldü:2-3

YÜKSEL BASAR

Kadınlar 2. Ligi 7. grupta mücadele eden temsilcimiz Osmancık Belediyespor ilk yarının son maçında Kastamonu Doğa Gençlikspor’a son nefeste 3-2 yenilerek haftayı bir puanla kapattı.

Ligde son haftalardaki performansı ile dikkat çeken Osmancık Belediyespor galibiyet için gittiği Kastamonu Doğa Gençlikspor deplasmanında maça tutuk başladı. İlk seti 25-18 kazanan ev sahibi takım 1-0 öne geçti.

İkinci sette toparlanan ve üstünlüğünü rakibine kabul ettiren temsilcimiz ikinci sette rakibin direncini zorda olsa kırarak bu seti 25-21 kazandı ve skoru 1-1 yaptı. Üçüncü sette ise rakibine hiç şans vermeyen ve peş peşe aldığı sayılarla üstün bir oyun sonunda seti 25-10 gibi farklı skorla alan temsilcimiz rakibi önünde 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette ise üçüncü setteki oyunu sürdüremeyen ve özellikle savunmada inanılmaz hatalar yapan temsilcimiz bu seti 25-18 kaybetti ve maç final setine kaldı. Final setide kelimenin tam anlamı ile nefes kesti. Karşılıklı sayılar ile giden sette 14-12 ev sahibi önde olduğu bölümde rakibin servisi auta gitti yardımcı hakem dışarı işareti yaptı ancak maçın baş hakemi topun içeri düştüğünü belirterek sayıyı ev sahibi takıma verdi. Bu çok tartışılan kararla Kastamonu Doğa Gençlikspor maçtan 3-2 galip ayrılırken temsilcimiz haftayı bir puanla kapattı.

120 dakika süren ve çok güzel bir mücadeleye sahne olan maçta son sayıdaki kararı ile karşılaşmanın hakemi tek golle eden isim oldu.