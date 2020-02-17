Osmancık’tan müthiş çıkış

HALİL ÖZTÜRK

Bölgesel Amatör Lig temsilcimiz Osmancık Belediyespor 18. hafta maçında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanından 2-1 galibiyet ve üç puanla dönerek çıkışını sürdürdü.

Kötü başladığı ikinci yarının ilk iki maçından puansız ayrılan Osmancık Belediyespor ardından Ünyespor deplasmanında geçen haftada evinde Görelespor önünde aldığı 3-0’lık galibiyetlerin verdiği moralle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi deplasmanına moralli gitti.

Karla kaplı sahanın temizlenerek oynanabir hale getirilmesi ile başlayan maça etkili başlayan temsilcimiz adeta golle başladı. Henüz 5. dakikada sağ kanattan topla hareketlenen Ömer Faruk rakibinden kurtuldu ceza sahasına girdi çapraz pozisyonda yerden köşeye sert bir vuruşla topu ağlara göndererek deplasmanda 1-0 öne geçti.

Golden sonra ev sahibi takım beraberlik için baskı kurdu temsilcimiz ise kontrataklarla etkili olmaya çalıştı. Topa sahip olduğu bölümlerde hızlı çıkışlar ile girdiği pozisyonlarda ikinci golü bulamayan temsilcimiz soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi takım 51. dakikada bu kez orta alandan kaptığı topla Onur Yılmaz hareketlendi topla rakip ceza sahasına girdi ortada boş durumdaki Ömer’e çıkarttı genç futbolcuda kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak skoru 2-0 yaptı.

Son bölümde ev sahibi takım baskı kurdu ve 72. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Hüseyin Ateş topa son dokunan isim oldu ve skoru 1-2 yaptı.

Kalan bölümde iki takımda gol pozisyonları buldu ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca karşılaşmadan 2-1 galip ayrılan Osmancık Belediyespor 26 puanla altıncı sıraya yükselirken Cumhuriyet Üniversitesi ise 18 puanda kaldı.