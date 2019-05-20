Otobüs kampanyasına ilk destek Ayka Enerji’den

Yeni Çorumspor’un cuma akşamı Serik Belediyespor ile oynayacağı final maçına taraftarları götürmek için başlantılan kampanyaya ilk destek Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’den geldi. Yüksel maç için üç büyük iki küçük otobüs tahsis ettiğini açıkladı. Otobüs kampanyasını organizeden sorumlu Hüseyin Nalcı perşembe gününe kadar çalışma yapacaklarını tüm sanayici ve iş adamlarından, Ticaret ve Esnaf Odalarından, İlçe Belediye Başkanlarından kampanyaya desteklerini beklediklerini söyledi.

Otobüs kampanyasına ilk destek Ayka Enerji’den

HARUN AKKAYA
Yeni Çorumspor’un cuma günü Serik Belediyespor ile Adana’da oynayacağı final maçına taraftarlara götürmek için başlatılan otobüs kampanyasını Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel 3 büyük iki yarım otobüs ile başlattı. Çorumspor kulübü tarafından taraftarların otobüslerini temin etmek için tribün liderlerinden Hüseyin Nalcı görevlendirildi. 

Bu çalışmalar kapsamında dün Hüseyin Nalcı ile birlikte Şevket Yumutkan ve İsa Özçiftçi Ayka Enerji sahibi Kadir Yüksel’i ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Kadir Yükselfinal maçı için kırmızı siyahlı takıma üç büyük iki yarım olmak üzere beş araç tahsis ettiğini bildirdi.

Tribün Lideri Hüseyin Nalcı, kampanyanın Kadir Yüksel tarafından böyle cömert bir şekilde başlamasından dolayı kendisini kutladı ve bunun örnek olmasını diledi. Kendisinin taraftarların başka taleplerinede destek sözü verdiğini belirten Nalcı tüm Çorumspor camiası adına Kadir Yüksel’e teşekkür etti.
Nalcı maça gitmek isteyen tüm Çorumluları götürmek için çalışmalarının devam ettiğini belirterek ‘Perşembe gününe kadar çalışmalarımız devam edecek. Bu noktada Ticaret ve Sanayi Odamız, Esnaf Odalarımız, Sivil Toplum Kuruluşlarımız tabiki sanayici ve iş adamlarımızın katkısını bekliyoruz.

Bu organizede ilçe belediyelerimizinde katkısı önemli. İlçeden maça gelmek isteyen taraftarlara bu desteğin verilmesini bekliyoruz. İlçeden kalkacak araçlarda yer kalması halinde merkezden bu araçlara taraftar katkısı verilebilecek. Bunun içinde otobüs tahsis eden Belediye Başkanlarımızın bizi bu konuda bilgilendirmesini bekliyoruz.

Cuma günü saat 09’da kafilenin toplu olarak hareket etmesini planlıyoruz. Toplanma yeri ve saat konusunda daha sonra daha detaylı bilgilendirme yapılacaktır. Bizlerin görüşme ve çalışmaları devam ediyor katımak isteyenler 0530 0756919 nolu telefondan bilgi alabilirler’ dedi.

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YORUMLAR
Sezer
Sezer - 19 saat Önce

Sayın Ahmet Ahlatcı siz de bu işe bir el atsanız

salih
salih - 19 saat Önce

Helal olsun ay ka enerjiye.Allah razı olsun.Evet Çorumun zenginleri bekliyoruz.Bakalım bu şehrin bir üst lige çıkması için ne kadar destek olacaksınız.Bekliyoruz.

hamener
hamener - 17 saat Önce

Ahmet Ahlatcı, Uğur Barlık başta olmak üzere diğer iş adamlarımız en iyi reklam bu işte. Sizler için devede kulak, taraftar için büyük kıyak olan bu işe uzak kalmayın.

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