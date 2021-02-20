Oynamayanlar çalıştı

HARUN AKKAYA

Hafta içi maçında İnegölspor’u 2-0 yenerek galibiyet serisini iki maça çıkaran Çorum FK Niğde Anadolu FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı Siyahlı takım dün tesis sahalarının karla kaplı olması nedeni ile çalışmayı tesis kondisyon salonunda yaptı. Bu çalışmaya İnegölspor maçında doksan dakika forma giyin isimler katılmazken az oynayanlar ve oynamayanlar katıldılar. Salonda bulunan aletlerde çabuk kuvvet hareketleri yapan kırmızı siyahlı takım bugün tam kadro yapacağı antermanla Niğde hazırlıklarını sürdürecek.