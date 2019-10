‘Oyun hakimiyetini en fazla elimizde tuttuğumuz maçtı’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya Hacettepe karşısında bu sezonun en uzun süreli oyun hakimiyetini elinde bulundurdukları maçını oynadıklarını ve sonucunda haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Kaya tüm olumsuz saha ve hava şartlarına rağmen sahada inanılmaz mücadele veren futbolcularını ve takımlarına destek veren taraftarlara teşekkür etti.



Ligde son iki maçını kazanmanın verdiği moralle Hacettepe maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten Teknik Direktör Bahri Kaya ‘Rakimizde hoca değişikliğinin ardından bir galibiyet ve bir beraberlik alarak çıkışa geçmiş bir takım. Maçın ilk dakikasından itibaren oyunda üstünlüğü ele geçirdik ve doksan dakikanın büyük bölümünde oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Ligde bugüne kadar oynadığımız maçlardaki en fazla oyun hakimiyetini elimizde tuttuğumuz maç oldu.

İlk yarıyı önde kapattık ikinci yarıda maçı daha erken kopacak pozisyonları bulduk ancak yararlanamadık. İkinci golden sonra bir anlık hata sonucunda yediğimiz gole rağmen üçüncü golü aradık ve bunuda bulduk. Üç gol attık bunu dahada artırabilirdik.



Takım olarak gol yollarında başarısızdık son maçlarda gerek gole katkı veren isimler arttı gerekse daha fazla pozisyon sonuçlandırmayı başardık. Her hafta üzerimize koyarak gidiyoruz ve bunun sonuçlarını almaya devam ediyoruz. Zeminin çok kötü olması ve sıcak havaya rağmen fiziksel olarak sahada futbolcularımın verdiği mücadele takım olarak ne kadar iyi durumda olduğumuzu gösteriyor.

Her maçta farklı isimleri farklı mevkilerde oynatarak alabileceğimiz en fazla verimi almanın çabası içindeyiz. Eksiklerimizi her geçen hafta gideriyoruz ve doğru yolda ilerlemeye devam ediyoruz. Tabiki gücümüzü biliyoruz ve elimizden gelen mücadeleyi sahada vererek yolumuza devam ediyoruz.



Ligde hedefimizi belirleyecek üç tane kritik maça çıkacağız. Bu hafta sonu Tarsus ardından Hekimoğlu deplasman sonra iç sahada Afyon ile oynayacağımız maçlardan alacağımız sonuçlar bunu belirlemek adına büyük önem taşıyor.

Son olarakta deplasmanda oynadığımız maçta bizi evimizde gibi hissettiren ve ilk dakikadan bitimine kadar bizlere destek veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Onların bu desteği sürdükçe bizde sahada elimizden gelen mücadeleyi vermeye devam edeceğiz’ dedi.