‘Oyun kötü olsada sonuç tesellimiz oldu’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya Urfaspor karşısında istedikleri oyunu oynayamadıklarını ancak kendileri açısından son derece önemli üç puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Tecrübeli teknik adam Şanlı Urfaspor’un genç futbolcularına ise onurlu mücadelelerinden dolayı tebrik etti ve büyük bir alkış gönderdi.

Afyonspor galibiyetinin ardından Urfaspor maçınada bu seriyi devam ettirmek için gittiklerini belirten Bahri Kaya ‘Savunmanın göbeğinde ilk kez Murat ve Ferdi ile başladık. Bu bölgede sorun yaşamadık fakat oyunu istediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarıda oyuncu ve oyun sistemindeki değişiklikler sonucunda baskı kurduk ve geçde olsa bulduğumuz gollerle bizin için çok önemli üç puanın sahibi oldu.

Bu tür maçlarda erken gol bulmak önemli. Golü bulduğumuz dakika rakibin direncinin kırılacağını ve arkasının geleceğini biliyorduk. Fakat biz bunu başaramayınca işimiz zorlaştı. Şunuda unutmamak gerekirki temkinli oynamasak ve rakibin geliştirdiği ataklarla gol yesek maçı kazanmamız imkansız hale gelirdi. 0-0 giden maçta fiziksel olarak iyi durumda olduğumuz için ibre bize dönecekti ve öylede oldu.

Bizim adımıza kazanılan üç puan ve sıralakadaki yerimizi korumak adına güzel bir galibiyet oldu. Ben bu noktada bir paragrafta Şanlı Urfaspor takımı futbolcularına açmak istiyorum. Gerçekten doksan dakika boyunca sahada verdikleri onurlu mücadeleden dolayı kutluyorum. Genç kadrosu ile ellerinden geleni yaptılar. Kendi oyuncularımı kutluyorum fakat Urfaspor’lu futbolcularada burdan kocaman bir alkış gönderiyorum.

Urfaspor maçından gereken dersleri çıkarttık ve unuttuk. Bugünden itibaren pazar günü sahamızda oynayacağımız Manisa FK maçını düşünmeye ve ona hazırlanmaya başladık. Şu anda Kerem Çağatay ve Murathan’ın sakatlıkları söz konusu durumları hafta içinde yapılacak kontrollerde netlik kazanacak. Amacımız hem galibiyet serisini sürdürmek hemde rakibimize ilk mağlubiyeti tattırmak’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2019, 12:56