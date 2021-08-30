‘Oyuna hükmeden biz olmalıyız’

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım, Erbaaspor maçında ilk kez izlediği takımının isteklerinin büyük bölümünü sahada gösterdiğini bunun mutluluk verici olduğunu ancak eksiklerini görme imkanı bulduklarını bunları da gidermek için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Ahmet Yıldırım Erbaaspor maçından iki gün önce göreve geldiklerini ve teknik ekip olarak kısa sürede takıma isteklerini anlatlaya çalıştıklarını belirterek ‘Bizim bu sezonki en önemli önceliğimiz topa sahip olmak ve oyuna hükmeden takım olmak.

Erbaaspor maçının büyük bölümünde bunu hayata geçirdik ve topa sahip olduk oyunun büyük bölümünde oyuna hükmettik. Buna karşın sahada yaptığımız basit pas hataları ve eksiklerimizi görme adınada güzel bir prova oldu. Tesbit ettiğimiz bu eksikleri gidermek adına önümüzdeki günlerde yoğun çalışma yapacağız. Lig öncesi son provamızda oynadığımız takımın bulunduğu lig ve kadro kalitesine bakarak yanlış yorumlarda bulunmak yanlış. Biz zor bir ligde ve zor bir grupta şampiyonluk mücadelesi vereceğiz. Hedefimiz belli bunun içinde önümüzdeki zorlu süreci en iyi şekilde geçirmek istiyoruz. Bunu başaracağımıza inanıyorum takımıma olan güvenim tam’ dedi.

Yıldırım sakat futbolcuların durumu ile ilgili olarak ise fazla sakatlıarı olduğunu bunların 3-4’ünün bu hafta takıma katılacağını bunun sevindirici olduğunu belirterek ‘İsteğimiz sakatlarımızın dönmesi ile tam kadro ile zorlu sezona başlamak istiyoruz. Zorlu yarışta tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var ve onların en kısa sürede takımla çalışmalara katılmasını bekliyoruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2021, 18:25