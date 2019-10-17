Özcan-Ahlatcı Ankara’da görüştü

Önceki gün düzenledği basın toplantısında Ahlatcı Holding Ymnetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile görüşeceğini açıklayan Yeni Çorumspor Kulüp Başkan Fatih Özcan, dün Ankara’da Ahlatcı ile biraraya geldi.

Ahmet Ahlatcı’nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’da olmasından dolayı ikili görüşmeyi Ankara’da yaptı.

Görüşmede, Yeni Çorumspor’la ilgili açıklanan projelerin son durumu ele alındı. Başkan Fatih Özcan, görüşmenin olumlu geçtiğini açıkladı.

SMS projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) gerekli görüşlerin ve izinlerin alındığını belirten Özcan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile de bir araya geleceğini su faturaları üzerinden Çorumspor’a destek kampanyasının da görüşmelerine başlanacağını belirtti.

Özcan önümüzdeki günlerde bu konu hakkında daha geniş kapsamlı bir basın toplantısı düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.