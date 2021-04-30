Özcan sinirlendi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Zonguldak Kömürspor maçının belli bölümlerinde oldukça sinirlendi.

Karşılaşmayı sakatlığı nedeni ile maçta forma giyemeyen Umut Kaya, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile birlikte loca balkonundan izleyen Başkan Fatih Özcan bazı hatalar karşısında son derece sinirlendiği gözlendi.

Loca balkonunda değişik yerlerde maçı izleyen Başkan Özcan yapılan çok basit hatalar karşısında ise sinirlenerek bulunduğu yerden kalkarak tepki gösterdi ve loca içine giderek belli bir süre maçı burdan tek başına izledi.

Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2021, 15:31