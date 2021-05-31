Özcan ve teknik heyet ilk toplantısını yaptı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da yeni sezonun ilk toplantısı yapıldı.

Kırmızı Siyahlı kulübün başkanı Fatih Özcan, Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın, Teknik Direktör Aykan Atik ve ekibindeki antrenörler dün akşam saatlerinde Çorum’da tesislerde bir araya geldiler.

Kırmızı Siyahlı takımın yeni sezondaki teknik direktörü Aykan Atik Ankara’da Başkan Fatih Özcan ile görüşüp anlaşma imzaladıktan sonra dün ekibi ile birlikte Çorum’a geldi. Başkan Fatih Özcan ve Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ile bir araya gelen Teknik Heyet yeni sezon için bir dizi kararlar aldılar.

Görüşmede ilk olarak kadro planlaması masaya yatırıldı. Geçen sezondan sözleşmesi devam eden isimler bunlardan kalacak ve gideceklerin belirlenmesi, yapılan transferler ve eksik mevkilere yapılacak yeni takviyeler konusunda hazırlanan listeler masaya yatırıldı. Bu görüşmede Çorum FK’nın bundan sonra izleyeceği transfer rotası konusunda da teknik heyet görüşlerini dile getirdi.

Başkan Fatih Özcan’ın hazırladığı liste üzerinde yapılan çalışma ve araştırmalar sonunda mutabık kalınan isimlerle temasa geçilerek biran önce kadroya dahil edilmesine karar verildi. Toplantıda ayrıca yeni sezon çalışma takviminin belirlendiği ve bu konuda Teknik Direktör Aykan Atik’in önümüzdeki günlerde düzenleyeceği basın toplantısında bilgilendirme yapması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 31 Mayıs 2021, 19:34