Özcan’dan Ahlatcı’ya teşekkür ziyareti

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, kulübün ana sponsorlarından Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ve oğlu Ahmet Emin Ahlatcı’yı ziyaret etti.

Ziyarete Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın ile Başkan Danışmanı Serkan Güney katıldılar.

Ziyaret sırasında konuşan Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ziyaretin geciktiğini belirterek Ahlatcı firmasının logosunu taşımaktan gurur duyduklarını söyledi.

Özcan verdikleri güç, cesaret ve vizyonlarını daha büyük tutabilmek adına açtığı yol nedeni ile nezake ziyaretinde bulunmak istediklerini belirten Özcan ‘Yönetim kurulu üyesi tüm arkadaşların selamlarını getirdim. Takımımızın yakaladığı bu hava ile layık olduğumuz ve size söz verdiğimiz hedefe ulaşmak için vargücümüzle çalışıyoruz.

‘Ahmet abi ile 7-24 birlikte çalışıyoruz’

Buzdağının görünmeyen kısmı var. Çorumlular bunu bilsin istiyorum. Biz bu sezon başında kadro oluştururken Ahmet ağabeyin Ankara’da ki ofisinde günlerce bir araya geldik. O yoğun iş temposunda kendisi bize sık sık zaman ayırdı. Son 3-4 transferimizde devamlı fikir alışverişinde bulunduk. Kendisi bizi bu konuda hiç geri çevirmedi. Değerli vaktini ayırdı. Olay sadece Ahmet ağabey bizim hesabımıza para gönderiyor, sponsor oluyor ondan sonra takım oluşturuluyor falan değil. O süreçte 7-24 birlikte hareket ettik. Birlikte konuları masaya yatırdık. İnşallah bu emeğimizin karşılığını da şampiyon olarak alırız. İlk hedefimiz 1.Lig. 1.Lig’den sonrasının daha kolay olacağını düşünüyorum.

‘Davet edildiğim her yere giderim’

Benim soğuk, kibirli ve egolu biri olduğum söyleniyor. Haşa biz kimiz ki, egolu ve kibirli olalım. Ben kimseden gidip isteyemediğim için bu şekilde yargılanıyorum. Ben neden isteyim arkadaş. Ben ortaya bir ürün koyuyorum. Bu ürün sayesinde de kulübün kasasına para sokmaya çalışıyorum. Bunun içinde kimsenin ayağına giderek para istemem. Davet edilir, gel kardeş bizde Çorumspor için birşeyler yapacağız derler gider gerekeni konuşur masaya yatırırız. Ahmet ağabey beni çağırdı koşarak geldim. Şerefle 3 senedir Ahlatcı soy ismini taşıyoruz. İnşallah bunu da kupayla taçlandırmak istiyoruz. Ben Çorum FK için berber, manav veya bakkal kim davet ederse giderim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Daha sonra konuşan Ahmet Ahlatcı ise ziyaretten dolayı teşekkür etti. Ahlatcı kulüp başkanlığını herkesin yapamayacağını, Fatih Özcan’da bu özellikleri gördüğünü belirterek ‘Ben Fatih Başkan ile 3 sene önce tanıştım. Ben kendisinin bizi Süper Lig’e çıkaracağını, şampiyon yapacağını gördüğüm için iş adamı olarak kendim destek olma talebinde bulundum. O günden beri de birlikteyiz. İnşallah bu sezon şampiyon olup önce 1.Lig’e, sonra da Süper Lig’e çıkacağız.

‘Fatih Başkan şirketinin kredisini kulübe kullanıyor’

Bu süre zarfında Çorumspor’un gelirlerini kurumsallaştırmak adına çok mücadele ettim. Hiç pes etmiyorum. Benim gibi başkanımda bu konuda büyük bir mücadele veriyor. Fatih Başkanın kendi şirketlerinden kredi kullanıp Çorum FK’ya harcadığına bizzat şahit oldum. Bu yüzden kendisini takdir ediyor ve teşekkür ediyorum.

‘Ben olmasam da locanın boş kalmasını istemiyorum’

Ben diğer iş adamlarımızı da bu konuda destek olmaya davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler.Ben Fatih Özcan’ın her türlü arkasındayım. İnşallah yaptığımız çalışmalar sonunda Çorum FK’nın gelirlerini daha üste taşıyacağız. Bu çalışmanın sonunda da istediğimiz hedefe kolay ve rahat bir şekilde ulaşacağız. Ben Çorumspor’a gerekeni özeni gösteriyorum. İşlerimden dolayı maça gidemiyorsam oğlum Ahmet Emin’e diyorum sen git. Onun da işi varsa genel müdürlerime söylüyorum. Bizim locamızda 26 tane koltuk var. Ben o koltukların boş kalmasını istemiyorum. Faturalarla ilgili projemi Cumhurbaşkanımıza tekrar ilettim. Bu projemizden asla vazgeçmedim. Ben Çorum FK’ya kalıcı gelir sağlamak adına projeler üzerinde çalışıyorum.

‘Locaları alalım kulübe destek olalım’

Burdan iş adamlarımızı bir davette bulunuyorum. Stadın 10 tane satılacak locası var. Bu localar 50 bin liradan satışa çıkarıldı. Oynanan maçlar nedeni ile 39 bin liradan bu locaları alalım ve hedefe giden yolda kulübümüze destek olalım. Gerçekten şehir olarak buna inanalım bu sezon bunu başaralım. Herkes gücü oranında destek verirse inanıyorumki Başkanımızın öncülüğünde sezon sonunda şampiyonluk sevincini hep birlikte yaşayacağız’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2021, 19:30