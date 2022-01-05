Özcan’dan camiayı rahatlatan açıklamalar

Çorum FK’da Fatih Özcan kendisinin ve Mustafa Şeker’in kesinlikle dönmeyeceklerini ancak kulübün zarar görmemesi ve ikinci yarıyı sağlıklı şekilde tamamlaması için bir dizi karar aldıklarını söyledi.

Özcan Oğuzhan Yalçın’ın tamamen ayrıldığını Sportif Direktör olarak Yakup Ateş’in tam yetkili göreve getirildiğini söyledi. Takımın cuma günü Antalya’ya kampa gideceğini belirten Özcan ‘Kadrodaki futbolcuların sözleşmedeki mali vecibeler yerine getirilecek ancak ayrılmak isteyen olursa buna engel olmayacak. Bugün itibari ile kulübe talip olan kimse yok’ dedi.

Çorum FK’da yaşanan belirsizlik sürecini kulüp sahibi olan başkanlık görevinden istifa eden Fatih Özcan yaptığı açıklama ile biraz olsun son verdi. Önceki akşam Ankara’da Danışmanı Serkan Güney ve bir futbolcu ile yaptığı görüşmenin ardından son durum hakkında bilgi olan Fatih Özcan kamuoyunun berak ettiği konularda kısa ve net mesajlar verdi.

‘Dönmek kesinlikle yok’

Özcan, kendisinin ve Mustafa Şeker’in göreve dönmek gibi kesinlikle bir durumlarının söz konusu olmadığını sadece bunca yıl emek verdikleri kulübün sıkıntı yaşamaması adına bu sezonu bitirmek için belli kararlar almak zorunda olduklarını söyledi. Özcan kulüp başkanı olarak Serdar Koçak’ın görevine devam edeceğini belirtti.

'Oğuzhan Yalçın tamamen ayrıldı’

Başkan Özcan, takımın cuma günü Antalya’ya kampa gideceğini ve ordan da ligin ilk maçı için Diyarbekirspor karşılaşması için bu ile geçecğini söyledi. Özcan, dört yıldır değişik görevlerde birlikte çalıştığı Oğuzhan Yalçın ile yolların tamamen ayrıldığını ve kulüple bir bağlantısının kalmadığını belirtti.

‘Tam yetkili Yakup Ateş’

Takımta tam yetkili olarak Sportif Direktör olarak Yakup Ateş’in göreve getirildiğini belirten Özcan, teknik direktör konusunda kararı bu ismin vereceğini ve ekibini kendisinin oluşturacağını söyledi.

‘Mali vecibeler yerine gelecek gitmek isteyen serbest’

Kadroda bulunan tüm futbolcuların sözleşmelerinde yazan mali vecibelerin sezon sonuna kadar yerine getirileceğini bunda her hangi bir sorun bulunmadığını belirten Fatih Özcan ayrılmak isteyen oyuncu olması halinde ise sorun çıkarmayacaklarını devam edip etmemenin futbolcuların kendi tercihi olduğunu belirtti.

‘Kulübe talip olan kimse yok’

Özcan görevi bırakma kararlarının ardından talip olan bir iki firma ile yapılan görüşmelerin pazarlık aşamasına gelmeden bittiğini dün itibari ile Mustafa Şeker’in bir görüşme yaptığını belirten Özcan Çorum’dan talip olan kimsenin çıkmadığını sözlerine ekledi.