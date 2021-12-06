Özcan’ın basın toplantısı bugün

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan bugün basın toplantısı düzenleyecek.
Saat 15.30’da kulüp binasında düzenlenecek basın toplantısı kulüp sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
Sezona şampiyonluk iddiası ile başlayan kırmızı siyahlı takımda son haftalarda alınan başarısız sonuçların ardından son olarak iç sahada İnegölspor maçında mağlup olunmasının ardından Başkan Fatih Özcan’ın açıklamalarda bulunması bekleniyor.
Özcan’ın açıklamasında yapılan eleştirilere de cevap vereceği öğrenildi.Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2021, 10:12