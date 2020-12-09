Özcan’ın içindeki fırtınaları dindiren mektup

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın aldığı kötü sonuçları kuşkusuz tüm camiayı üzüyor fakat en fazla üzülen kuşkusuz hem maddi ve hemde manevi olarak kulübe kendini veren Başkan Fatih Özcan’dır.

Sezonun ilk haftasından buyana kırmızı siyahlı takımın kötü sonuçları nedeni ile büyük bir üzüntü yaşayan Başkan Özcan’a önceki sabah bir taraftar tarafından gönderilen mektup ve hediye onu oldukça mutlu etmiş.

Taraftarın gönderdiği mektubu ve hediyeyi kendi sosyal medya hesabından paylaşan Fatih Özcan mutluluğunu dile getirdi.

İbrahim Duman aldı taraftar Başkana yazdığı mektupta şunları dile getirdi: Fatih Başkanım sizin gibi Çorumspor sevdalısı bir taraftarım. Yıllar önce tamımımız amatör kümeye düştüğünde Çorumspor dönenine kadar hiç bir maça gitmem demiştim. Bana Belediye takımı çıkınca bir daha Çorumsor olmaz kim bu takım varken o takımı çıkartmaya uğraşır tut şu belediye takımını demişlerdi.Ben de bir umutla bekleyerek Belediyespor’un bir tane dahi maçına gitmemiştim.

Çocukluğumda bi tane amca beni maça alsın diye maç kuyruklarında yıllarca bekledim. Giremediğim maçlarda demir kapı ile taş arasındaki sızıntılardan maça izlemeye çalışmıştım. Siz o stada gelip yenince mutlu olan yenilince çok üzülen her yerde en büyük Çorumspor diyen taraftarsınız başkanım ve biz sizin bu yönünüzü çok seviyoruz. Sanırım sevgi insandaki en büyük duygu. Önünde bi engel kalmıyor insan sevince. Sizin Çorumspor’u tekrar geri getireceğim deyip Yeni Çorumspor ile yola devam kararınızdan beri hem Çorumsporumuzu hemde gelişmeleri yakından takip ediyorum.

Bu kulübe olan sevginize inanılmaz bir saygım var. Yıllar sonra şehre öyle bir heyecan verdinizki 32 yaşında ben kupa töreninde elimde bayrak anitta otelden saat kulesine kadar hiç yapmadığım şeyi yaptım ve otobüsün önünde elinde bayrak ‘Şampiyon Çorumspor’ diye bağıra bağıra coşku patlaması yaşadım. Binlerce taraftarın gözlerindeki aynı heyecan ve sevinçti. Bu sizin sevginizin inancınızın bir eseri idi.

Binlerce insana bu mücadele ruhunu mayaladınız ve tüm şehir arkanızdan büyük bir kararlılık sevgi ve inançla geliyor. Şehirde ve taraftar arasındaki çok büyük bir sevgiye sahipsiniz. Biliyorum ki yıllar geçse de EFSANE Başkan olarak alınacaksınız.

Sözlerimi aileniz, sevdikleriniz ve sevevekleriniz ile birlikte hayırlı sağlıklı bereketli güzel bir ömür dileyerek noktalamak vede nice şampiyonluklara sizlerle birlikte tüm şehir coşku içerisinde yaşamak duası ile bitiriyorum. Hoşcakalın Allah’a emanet olun’ dedi.

Başkan Özcan ise mektubu paylaşımında şu notları düştü: İbrahim kardeşim beni nasıl duygulandırdığını bilemezsin. Öyle bir zaman da geldiki mektubun, ilaç olsa bu kadar etki etmezdi içimde kopan fırtınaların dinmesine. Hem duygulandım, hemde acaba bu sevgiye layıkmıyım diye de düşüncelere daldım, İnşallah anlaması gerekenler Çorumspor aşkının ne demek olduğunu senin bu güzel mektubundan anlarda eski günlerimize en kısa sürede kavuşuruz’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020, 11:48