Özel Bilgi Koleji finalde kaybetti

YÜKSEL BASAR

Kastamonu’da yapılan Liseli Gençler voleybol grup birinciliğinde Özel Bilgi Anadolu Lisesi final maçında Kastamonu şampiyonuna yenilerek yarı final grubuna yükselme şansını kaçırdı.

13 Ocak’ta başlayan ve cumartesi günü oynanan maçlarla sona eren Liseli Gençler voleybol grup birinciliğinde kızlarda Çorum Şampiyonu Özel Bilgi Koleji antrenörler İrfan Kılıçarslan ve Mehmet Çerman yönetiminde Ebru Sıla Kırık, Güzliz Sevval Doğan, Zeynep Dila Yılmaz, Begüm Ücer, Berrin Ergin, Nehir Naz Bektaş, Nehir Gü Adıkdı, Elif Çağlar ve Müge Kayısı’lı kadrosu ile mücadele etti.

Grubunda ilk maçında Çankırı Şehit Hasan Gülhan Cumhuriyet Anadolu Lisesi’ni 25-20, 25-18 ve 25-23’lük setlerle 3-0 yenerken ikinci maçında ise Sinop Anadolu Lisesi’ni 25-20, 25-18 ve 25-10’luk setlerle aynı skorla 3-0 yenerek son gün yarı final grubuna yükselme maçında Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi ile karşılaştı. Bu maçı 3-1 kaybeden temsilcimiz gruplara veda etti.

Erkeklerde ilimizi temsil eden Sungurlu Şehit Ali Alıtkan Anadolu İmam Hatip Lisesi ise grubundaki maçları kaybederek elendi.