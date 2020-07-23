‘Özkan tepkisinde haklı ancak kararı yanlış’

MURAT KARASU

Türkiye’de en uzun süre kulüp başkanlığı yapan isim olan Çorum Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın, eski sporcusu halen Mecitözü Gençlerbirliği Kulübü Başkanlığı görevini yürüten Özkan Yaşar’ın tepkisinde haklı olduğunu ancak aldığı karardan dönmesi gerektiğini söyledi.

Mecitözü Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Özkan Yaşar, dernekler tarafından evraklarında eksiklik nedeni ile mahkemeye sevk edilmesine ve ceza verilmesine tepki göstererek kulübü devdereceğini veya kapatacağını açıklamıştı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Mehmet Yalçın, Özkan Yaşar’ın tepkisinde haklı olduğunu ancak aldığı kararın doğru olmadığını belirterek bundan dönmesini istedi. Yalçın, amatör kulüp idareciliğinin ne kadar zor olduğunu kendisinden iyi bilenin olamayacağını ancak buna rağmen yıllardır bu görevi yapmaya devam ettiğini belirterek ‘Çocuklarımızı spor alanlarında tutmak doğru ahlak ile yetişmelerini sağlamak için yıllardır mücadele veriyoruz.

Yıllardır spor kulüplerinin derneklerden ayrılarak Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmasını istiyoruz. Fakat bunu bir türlü başaramadık. Amatör sporun zorluğunu ve önemini bilmeyen yöneticilerimiz çok basit nedenlerden dolayı aldıkları kararlar ile zaten ayakta zor duran amatör kulüplerine bir darbe daha vuruyorlar.

Tamamen fahri olarak görev yapan amatör kulüp yöneticileri bu zorluklara kendi çocukları için değil bulundukları yerin gençleri için fedakarlık yapıyorlar. Mülki amirlerimiz ve iş adamlarımız amatör kulüplerin yaptıkları bu fahri görevin ne kadar önemli olduğunu anlasalar inanıyorum ki çok farklı davranırlar. Bulundukları ilin ve ilçenin sigortası olduklarını bilmelerini istiyor ve bekliyoruz.

Gelen bu dosyayı inceleyen mülki amirimiz bu kulübün ilçe çocukları için önemine tam olarak bilse inanıyorumki daha farklı davranır ve sorunun çözümü için çaba gösterirdi. Bizler tabiki kurallara uyacağız ancak bu kuralları yorumlayan mülki amirlerimizin de biraz anlayışlı ve fahri yapılan bu göreve biraz değer vermesini bekliyoruz.

Kulübümüzden yetişmiş ve bir çok profesyonel takımda forma giymiş sporcum Özkan Yaşar sevdalısı olduğu ilçesinde kurduğu kulüp ile özellikle alt yapıda çok güzel işler yapıyor. Yaşadığı bu uygulama karşısında tepki göstererek aldığı kararı yanlış buluyorum. Bir abisi eski başkanı olarak onu bu düşüncesinden vazgeçmeye ve başlattığı bu güzel çalışmayı devam ettirmesini ve yeni Özkan Yaşarlar istiyorum’ dedi.