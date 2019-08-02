Özyol adaylıktan çekildi

FATİH BATTAR

Geçtiğimiz günlerde Yeni Çorumspor başkanlığına aday olduğunu açıklayan işadamı Orhan Özyol, bugün yaptığı yazılı bir basın açıklaması ile adaylıktan geri çekildiğini duyurdu.

Özyol; “Gerek yüz yüze görüşmelerimiz, gerek sosyal medyadan ve meydanlardan aldığımız izlenimler doğrultusunda Büyük Çorumsor taraftarının Fatih Özcan sevgisi üst seviyede olduğu tarafımca görülmüştür. Bu sevginin önüne geçip taraftarlara rağmen aday olmamın Çorumsporumuza zarar vereceği kanatine vardık. Ankara’daki iş adamı yönetici adaylarımız ve buradaki yönetici adaylarımızla dün gece geç saatlere kadar yaptığımız değerlendirmeler sonucunda adaylıktan çekilme kararı almış bulunmaktayız. Çorumspor ve Fatih Özcan kardeşimin her zaman yanında olmakla birlikte başarılarının devamını diliyorum. Bizlerden desteğini esirgemeyen Çorum halkına çok teşekkür ediyorum. Her şey Çorumspor için.” diyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2019, 12:23