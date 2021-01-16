Pala ve Çoban kiralık olarak verildi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da Batuhan Demirel’in ardından Kerem Pala ve Muhammed Çoban da Isparta32spor’a kiralık olarak verildi.

Kırmızı Siyahlı takımın teknik heyetinin raporu doğrultusunda ikinci yarı kadrosunda forma şansı bulamayacak iki isim Kerem Pala ve Muhammed Çoban’ın kiraya verilmesine karar verilmişti.

Bu doğrultuda yönetimin yaptığı görüşmeler sonucunda sezon başında Çorum FK’nın genç futbolcu Batuhan Demirel’in ilk yarıda forma giydiği Isparta32spor’a iki futbolcununda kiralık olarak verilmesi kararlaştırıldı.

Kerem Pala ve Muhammed Çoban Çorum FK’dan ayrılarak ikinci yarı formalarını giyecekleri Isparta 32spor’un kampına katıldılar.