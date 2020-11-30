Pala ve Mayhoş bu hafta da yok

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da sakat futbolculardan Kerem Pala ve Tarık Mayhoş bu haftada bireysel çalışacaklar.

Yaklaşık iki aya yakın süredir dizinden sakat olan ve tedavisi tamamlanan Kerem Pala ile adelesinden sakatlanan Tarık Mayhoş fiziksel olarak hazırlanan özel program doğrultusunda çalışıyorlar.

İki sakat futbolcuda özellikle güçlendirmeye yönelik özel program doğrultusunda bireysel olarak çalışmalarını sürdürürken iki futbolcunun bu haftada devam ettireceği açıklandı. Kerem Pala ve Tarık Mayhoş’un önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.