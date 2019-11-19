‘Penaltı fişimizi çekti’

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, camia olarak çok iyi hazırlandığımız ve büyük coşku yaşadıkları bir maçta mağlup oldukları için üzgün olduklarını ancak bu sonucta maçın hakeminin verdiği ve vermediği kararların büyük etken olduğunu söyledi.

Takım olarak hafta başından itibaren camia olarak çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini ve bunun sonucunda da gerçekten çok coşkulu ve güzel bir ortamda maça başladıklarını belirten Teknik Direktör Bahri Kaya’. Az hata yaparak rakibe fazla pozisyon vermedik yaptığımız baskı ile oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Sezon başından beri en büyük sorunumuz olan gol yollarında yine beklediğimiz başarıyı gösteremeyince büyük önem taşıyan golü bularak öne geçme fırsatından ve moralinden yararlanamadık. Bu yarıda gol bulabilsek maçın sonucu çok farklı olurdu.

İkinci yarıyada iyi başladık ancak penaltı kararından sonra gelen golle adeta takım olarak bizim fişimizi çekti. Golün ardından istediğimiz ve beklediğimiz tepkiyi veremedik. Daha sonra Eren’in sakatlığı nedeni ile üç oyuncu değişikliğini birden yaparak üç forvetimizi sahaya sürerek gol aradık. Malesef bu değişiklik sahaya olumlu yansımadı. Son dakikalarda yediğimiz golle maçı kaybettik ve çok üzüldük.

‘Bu kadar art niyetli hakem görmedim’

Çorum’da 7.5 aydır görev yapıyorum ve 24 maçta takımın başında görev yaptım. Bugüne kadar hiç bir maç sonunda hakemle ilgili yorum yapmadım fakat bu maçta gerçekten çok üzüldüm ve kızdım. Bu kadar art niyetli bir hakemle karşılaşmadım. Maç boyunca verdiği ve vermediği kartlar, çaldığı ve çalmadığı düdükler ile bizi dilim dilim doğradı ve maçın sonucunu tayin etti.

Manisa maçında hakem çok iyi oynayan takımdan, kazanmaya yakın olan takımdan alıp, çaldığı düdüklerle rakibe vermiştir. Özellikle Murathan’ın pozisyonunda rakibe kırmızı kart vermemesi hakemin niyetini belli etti. Çaldığı düdüklerle rakibi kolladı. Penaltı pozisyonunda koşa koşa penaltıyı verirken, bizim lehimize olan penaltı pozisyonunu düşünmeden es geçti. Bunlar tabi ki maçın önüne geçecek sebepler değil ama. Ben ilk kez bu kadar hakem kararları ile bir maçın bir takımdan alınıp diğer takıma verildiğini yaşadım.

‘Gereken dersleri çıkardık’

Futbol’da düne takılmak her zaman bize kaybettirir. Biz bu maçtan gereken dersleri çıkartarak hemen unutacağız ve bugünden itibaren Sarıyer ile oynayacağımız maça hazırlanacağız. Bu maçta kaybettiğimiz puanları telafi etmek için mücadele edeceğiz’ dedi.