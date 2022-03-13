Penbe yüklendi

HARUN AKKAYA

Çorum FK bir günlük iznin ardından başladığı Bodrumspor maçının hazırlıklarına hafta sonu yaptığı çalışmalar ile sürdürdü.

Kötü hava şartları nedeni ile hafta sonu maçlarını bir hafta erteleyen Federasyon karanının ardından bir gün izin yapan Kırmızı Siyahlı takım Teknik Direktör Ergün Penbe yönetiminde tesis sahasında yoğun bir tempoda çalıştılar.

Kırmızı Siyahlı takımda çalışmalara başlayan kaleci Hasan Hüseyin’in ağrısı olunca hafta sonunu dinlenerek geçirdi bugün yeniden takımla çalışmalara katılması bekleniyor. Serkan’ın da ayağındaki ağrılar devam ettiği için takımdan ayrı özel programda çalışıyor. Muhsin’in ise bu hafta da takımdan ayrı çalışması Bodrumspor maçı sonrası takıma katılması bekleniyor.

Teknik Direktör Ergün Penbe haftayı bay geçmesi nedeni ile hafta sonu çalışmalarında futbolculara hafif bir yükleme yaptı. Sahanın farklı bölgelerine kurulan istasyonlarda çabuk kuvvet çalışması yaptırdı. Fiziksel olarak yapılan bu yüklemenin ardından Bodrumspor maçının oyun taktiği çalıştıran Penbe uyarılarını sürdürdü.

Çorum FK Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.