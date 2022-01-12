Penbe’li ilk antrenman

İkinci yarının ilk maçında pazar günü Diyarbekirspor ile karşılaşacak Çorum FK bu karşılaşmanın hazırlıklarını Antalya’da yeni teknik direktör Ergün Pembe yönetiminde yaptığı ilk antrenmanla sürdürdü.

Çalışma öncesinde futbolcularla bir toplantı yapan Teknik Direktör Ergün Pembe futbolcularla tanıştı ve ardından takıma ilk antrenmanı yaptırdı.

Tüm futbolcuların katıldığı antrenman ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman daha sonra oyun yönü değiştirme ve kanatlardan atak geliştirme yaptıran Teknik Direktör Ergün Pembe son bölümde ise önce dar alanda daha sonra ise yarı sahada taktik çalışma yaptırdı. Pembe taktik çalışma sırasında futbolculara uyarılarda bulunarak yapmaları gerekenleri söyledi.

Kırmızı Siyahlı takım Diyarbekirspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maçla sürdürecek.