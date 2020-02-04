Pendik hazırlığı başladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK evinde aldığı Sancaktepe mağlubiyetinin ardından izin yapmadı ve hafta sonu Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı Siyahlı takımın saat 12’de Tesis 1 nolu sahasında yaptığı antrenmana tüm futbolcular katıldılar. Sancaktepe karşısında alınan mağlubiyet ve ortaya konulan futbol nedeni ile teknik heyet ve futbolcuların hayli moralsiz oldukları gözlendi. Çalışma toplu olarak yapılan koşu ve ardından dar alanda pas ve son bölümde ise açma germeler ile sona erdi.

Kırmızı Siyahlı takım bugün yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.