‘Pendik maçını yenilirsek ‘Taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmam’

Çorum FK’da Başkan Fatih Özcan’dan yönetim, teknik heyet ve futbolculara son uyarıyı yaptı.

Başkan Özcan, Pendikspor maçının kaybedilmesi halinde ‘Taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmam’ dedi.

Başkan Özcan dün kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında takımın Sancaktepe maçındaki kötü performansına sert tepki gösterdi ve oldukça ağır konuştu. Konuşmasının ilk bölümünde sosyal medyada toplantı duyurusunun ardından yazılan bir yoruma cevap vererek başlayan Özcan ‘Sevgili kardeşim ben medyatik olmak için basın toplantısı düzenlediğimi söylüyorsun. Benim toplantımı CNN’de NTV yayınlamıyor kendi kulüp sosyal medyası üzerinden yapıyoruz. Bizim öyle bir derdimiz olmadı olmazda’ dedi.

‘Bende tribünde olsam tahammül edemezdim’

Özcan, Sancaktepe maçında canını en çok acıtanın 60. dakikada oyundan çıkan oyuncunun iyi oynamasa bile mücadele etti yuhlanması, rakip takıma üç üç diye tezahürat tutulması olduğunu belirterek ‘Bende tribünde taraftar olsam bu rezil ve ruhsuz futbol karşısında bende stadı terk ederdimbu rezilliğe ve ruhsuzluğa daha fazla tahammül edemezdim. Bu taraftarlar Manisa ve Kasımpaşa maçında yenilmelerine rağmen takımını tribüne çağırdı. Konya’da yenildik ancak mücadele ettik maç sonunda soyunma odasına girdim tebrik ettim. Kırıkkale deplasmanı ve Sancaktepe maçlarındaki görüntüyü kabul etmem mümkün değil.

40 yaşındayım bugüne kadar bir çok maç izledim ve çok mağlubiyet aldım, benim başkanlığım dönemimde bu kadar aciz duruma düştüğümüz bir maç hatırlamıyorum. Kalecimiz Reşat iyi performans sergilemese tarihi bir hezimet yaşayablirdik.

‘Bugüne kadar hep takımın arkasında durdum’

Bugüne kadar hep takımımın arkasında durdum, benim kadar dik duran umut tazeleyen başka kimse olmadı, hep büyük bir umutla bekledim. Alt yapıdan aldığımız ve bu kulübün yarınları dediğimiz oyuncuların böylesine ağır bir sahada forması çamur bile olmadan oyundan çıkması beni gelecek adına son derece kaygılandırdı.

‘Taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmam’

Şimdi burdan söyleyeceklerimi Genel Koordinatörümüz Oğuzhan Yalçın aracığı ile teknik heyet ve futbolculara ilettim. Burdan da kamuoyuna duyurmak istiyorum. Bu son uyarımdır, Pendikspor’a yenilinde bir göreyim. Hele bir yenilen taş üstünde taş omuz üzerinde baş bırakmam hodri meydan.

‘Yeter artık kılıç kınından çıktı bir kere’

Artık yeter kılıç kınından çıktı bir kere artık kelle almadan yerine girmez. Burası Ali babanın çiftliği değil, kimsenin kariyeri Çorumspor’un kariyerin üzerinde değirdir. Logomuzda yatan 2018 tarihine aldanmasınlar Çorumspor 1967’de kurulmuş ve bugüne kadar hiç boyun eğmemiştir. Küme düşerkende üzüldük ağladık ancak alnının akı ve şerefi ile düştü.

‘Herkes Çorumspor’da oynamanın kıymetini bilecek’

Olağanüstü bir durum olmadığı takdirde bu son basın toplantım. Artık sözün bittiği icrat zamanındayız. Herkes haddini bilecek hangi kulüpte oynadığını kime hizmet ettiği bilecek. Herkes Çorumspor’da oynamanın kıymetini bilecek. İki sezon önce alt yapıda oynayan gence güvendik forma verdik arkasında durduk. Bu arkadaşlar biz olduk diyorlarsa o zaman yuvadan uçsunlarda nereye gidiyorlar bir görelim.

‘Pendikspor maçını kaybedersek bu sezonu feda eder alt yapı ile yola devam ederim’

Pendikspor maçını kaybetmemiz halinde bu performansı gösteren kimseyi bu tesislerde barındırmam. Alt yapıdan 15-16 yaşındaki gençleri alırım bu sezonu yakarım ve yoluma onlarla devam ederim. Buyrun varsa yüreğiniz Pendikspor’a yenilin.

‘Bir daha böyle bir ruhsuzluğa izin vermem’

Son kez camiamamdan özür diiliyorum bir daha böyle bir ruhsuzluğa izin vermeyeceğim. Herkes ayağını denk alsın titresin ve kendine gelsin. Bu kulübü aldığımızda tribünde 300-400 kişiye oynuyordu tüm şehir küsmüştü siyasete bulaştı deniliyor ve maçlara gelmiyorlardı. Biz bu taraftarları tribüne çekmek için ne bedeller ödedik. Bu topladığımız taraftarı böyle ruhsuz mücadele ve rezil futbolla kaybetmeye kesinlikle izin vermem.

‘Geçen sezon ile bu sezon kadrosu kıyaslanamaz çünki bu sezon yokluklar içinde kuruldu’

Bu kadroya inanmayan ve geçen sezon ile bu sezonun kıyaslamasına yapan yöneticiler var. Yönetimde de revizyona gideceğim. Geçen sezon iki milyon masa üstünde duruyordu 150-200 rakamlar veriliyordu. Bu yıl yokluklar içinde bu takım bu noktaya geldi.

‘Kalbimiz ve yüreğimizin yeniden bir atması gerekiyor’

Başarı için en önemli şey herkesin kalbi ve yüreği bir atacak bir olacak bütün olacak ve birlikte sevinip birlikte üzülecek. Geçen sezon ve bu sezonun ilk yarısında bu başardık şimdi neden başaramayalım. Benim burda taraftarlarımızdan bir ricam var, eğer Pendikspor maçını kaybederde ben dediğim gibi bu sezonu yakarsan lütfen benim dimdik arkamda durun. Bende yılmaz yok bir yere gitmek yok sonuna kadar savaşmaya devam edeceğim’ dedi.