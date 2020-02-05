Pendik provasını yaptılar

Çorum FK cumartesi günü Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift kale maçla tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasında yaptığı çift kaleye kasığında ağrısı olan Kerem Çağatay dışında tüm futbolcular katıldılar.

Gruplar halinde yapılan ısınma koşuları ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti. Ardından dört savunma oyuncusu ikişerli olarak dörtlü hücum oyunlarına karşı savunma yaparken gol çalışması yaptıran Teknik Direktör Bahri Kaya final paslarında futbolculardan dikkatli olmalarını ve görerek pas çıkarmalarını istedi.

Çalışmanın son bölümünde ise Pendikspor maçının provasının yapıldığı çift kaleye geçildi. Çift kale maçta yeşil takımda Onur, Nurican, Mete, Murat, Mert, Muhammed Rıdvan, Batuhan, Burak, Murathan, Fatih ve Kıvanç’a, sarı takımda ise Reşat, Taha, Osman, Oktay, Mehmet Can, Muhammed Çoban, Ertuğrul, Nafican, Mikail, Şaban ve Volkan’a görev verdi.

Çift kalede Teknik Direktör Bahri Kaya futbolculardan ısrarla isabetli pas yapmalarını istedi ve rakibe boş alan bırakmamaları kolay top kaybı yapmamaları uyarılarında bulundu. Başkan Fatih Özcan ve Genel Koordinatör Oğuzhan Yalçın’ın da izlediği çift kale ile kırmızı siyahlı takım Pendikspor maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamladı.