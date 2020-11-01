‘Pes etmek yok’

HARUN AKKAYA

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan devre arası takım sahaya çıkarken yaptığı konuşmada futbolcuları motive etti.

Devre arasında takım sahaya çıkarken tribün kenarına gelerek burda tüm takıma bir konuşma yaptı. Beraberinde Başkan Yardımcısı Oğuzhan Yalçın ve yeni teknik Direktör İsmet Taşdemir ile birlikte konuşan Başkan Fatih Özcan ‘Hakemle uğraşmayın çıkın sahaya hakemide yenin. İnancınızı kaybetmeyin ve pes etmeyin sonuna kadar mücadele edin. Çıkıp sahaya mücadele edeceğinize bana söz vermiyormusunuz’ dedi ve üç kez söz aldı.

Takım ikinci yarıda çok daha istekli ve mücadeleci bir oyun ortaya koymasına karşın gol yollarında son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.