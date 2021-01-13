Play-off aşkına

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ilk yarının ikinci erteleme maçında evinde Amedspor’u konuk edecek. Ligde son haftalarda çıkışa geçen kırmızı siyahlı takım bugün evinde oynayacağı Amedspor maçını kazanarak bu çıkışını devam ettirmek istiyor.

Kötü başladığı sezonda üst sıralardan uzaklaşan Çorum FK’da son haflarda alınan puanlarla çıkışa geçti. İlk yarının sona ermesinin ardından üç erteleme maçının ikisini devre arasında oynayan Çorum FK geçtiğimiz hafta İstanbul’da oynadığı maçlardan çıkardığı dört puanla yükselişini devam ettirdi.

Kırmızı Siyahlı takım Yeni Şehir Stadyumunda konuk edeceği Amedspor maçınıda kazanarak ikinci yarıya play-off potası ile arasındaki puan farkını kapatmayı devam etmek istiyor. Çorum FK’da Sancaktepe maçında sakatlanan Mehmet Sedef dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir’in Amedspor maçınada İstanbul’da başarılı olan kadro ile çıkması bekleniyor. Mehmet Sedef’in yerine ise Cengiz’in forma giymesi bekleniyor.

Konuk Amedspor ise ligin başlamasına kurularak sezona başlamasına karşın ligin ilerleyen haftalardaki performansı ile üst sıralara yükseldi. Özellikle iç saha maçlarında topladığı puanlarla play-off potasına yaklaşan kırmızı yeşilli takım ilk yarının maçında konuk olacağı Çorum FK maçından puan veya puanlarla ayrılarak umutlarını ikinci yarıya umutlarını artırarak girmek istiyor.

Saat 13:00’da Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak Çorum FK - Amedspor maçını Gaziantep bölgesi hakemi Abdullah Volkan Aydın yönetecek.