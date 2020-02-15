Play-off ateşini KÖMÜR ile yakalım

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 23. hafta maçında bugün saat 13.30’da Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında Zonguldak Kömürspor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısındaki performansı ile zirveyi zorlayan kırmızı siyahlı takım ikinci yarıda kötü başladığı ligde beş maçta bir galibiyet aldı ve puan sıralamasında play-off potasının dışına çıktı.

Geçtiğimiz hafta sonu Pendikspor deplasmanında verdiği mücadele ve oynadığı oyunun karşılığını alamayan ve sahadan 3-2 mağlup ayrılan kırmızı siyahlılar bugün evlerinde konuk edecekleri Zonguldak Kömürspor maçını kazanarak hem kötü gidişe son vermek hemde play-off yarışında bende varım demek istiyor. Çorum FK’da bugün oynanacak maç öncesinde sarı kart cezalısı Batuhan dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Çorum FK ligin ilk yarısında deplasmanda yendiği rakibi önünde evinde de kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Konuk Zonguldak Kömürspor ise gerek sezon başında gerekse devre arasında ekonomik olarak yaşadığı sorunlara rağmen krizi aşarak ligde play-off mücadelesi vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta sonu sahasında Sancaktepe önünde aldığı 2-0’lık mağlubiyet ile büyük yara alan Zonguldakspor bu kaybı Çorum’da kazanarak telafi etmek istiyor.

Play-off mücadelesi veren iki takım arasındaki bu zorlu maçta Gaziantep bölgesi hakemi Yakup Özhan düdük çalacak. Maçın yardımcı hakemleri Kahramarmaraş’tan Musa Murat Emre ve Adana’dan Mert Bulut. Dördüncü hakem ise Gaziantep’ten Ali Yılmaz.