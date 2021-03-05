‘Play-off için bir seriye daha ihtiyacımız var’

HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Son dört maçta topladıkları on puana rağmen sıralamadaki yerlerinin değişmediğini ancak bundan sonraki süreçte yakalayacakları böyle bir serinin kendilerini play-off potasına sokacağına inandığını söyledi.

Taşdemir kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında Ergene maçını ve bundan sonraki süreçle ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Kaybettikleri kredileri geri almanın mücadelesini verdiklerini belirten Taşdemir takımına olan güveninin tam olduğunu belirterek ‘Play-off potasına girmemiz halinde psikolojik olarak rahatlayacak ve çok daha iyi futbol oynayacağımıza inanıyorum’ dedi.

Taşdemir basın toplantısında ilk olarak Ergene maçını değerlendirdi. ‘Kazandığımız için mutluyuz. Oyunun genelinde 20 dakikalık bölüm haricinde oyun anlamında memnun olduğumuz bir maç oldu. Bu maçın ardından ligde 12 maçımız var. Ergene Velimeşe maçı da diğer maçlar gibi önemli bir karşılaşmaydı. Bu karşılaşmada alınan galibiyetten ötürü oldukça sevinçliyiz. Oyuncu arkadaşlarımın ayaklarına ve emeklerine sağlık. Artık bu maçı unuttuk ve hafta içinde Ankara Demirspor ile deplasmanda oynayacağımız maça konsantre oluyoruz.

‘İnegölspor maçından farklı oldu’

İnegölspor maçından farklı bir karşılaşma oldu. İnegölspor maçında ise 10-80 dakikalar arasında rakibin baskısına engel olamadık. Ergene maçında ilk yarının oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının başında rakip kaybedecek bir şey olmadığı için risk aldı yüklendi bu arada 20 dakikalık bölümde gereken direnci gösteremedik. Fakat yaptığımız değişikliklerle bu direnci kırdığımızı düşünüyorum. Ayrıca İnegöl maçında 7-8 net pozisyon bulduk bu maçta bu kadar olmasada 4-5 pozisyona girdik.

‘Oyuncu değişikliği bazen farklı sebeplerle olabilir’

Oyuncu değişiklikleri bazen performansa bazen oyun anlayışına göre bazende futbolcuların fiziksel durumlarına göre yapıyoruz. Ergene maçında da böyle oldu ve hücum hattındaki oyuncuların değiştirilmesi noktasında kısa sürede oynayacağımız maçları düşünerek hareket ettik. Örneğin Sinan’ı dinlendirmek çok istiyorum ancak mümkün olmuyor. Diğer oyuncularımızı ise sezon boyu en verimli kullanmak için dinlendirerek götürmeye çalışıyoruz. Bazen işler kötü gitsede sonraki maçları düşünerek oyuncu değişikliği yaparsınız. Mikail değişikliğide farklı etkenleri düşünerek yaptığımız bir değişiklik oldu.

‘Murat dışında sıkıntılı isim yok’

Maçta sakatlanarak çıkan isimlerden Mehmet Sedef uzun süredir oynamadığı için fiziksel olarak yıprandı ve onun etkisi ile çıktı. Muhammed’de oldukça yoruldu çok mücadele etti ve kramplar girdiği için oyundan çıktı. Ciddi sakatlığı olan Murat var. Onunda kaburgasında ufak bir ezik var. 4 günlük dinlenme süresi var. Ankara Demirspor maçında forma giyip giyemeyeceği maç günü belli olacak.

‘Hasan Hüseyin zaten iyi kaleciydi’

Hasan Hüseyin Akınay Çorum’a geldiğinde de iyi kaleciydi şu anda da çok iyi kaleci. Sezon başında bir sakatlık geçirdiği için tam çalışamamış ardından hatalı goller yedikten sonra moralmen kötü duruma gelmiş. Uyum sorunuda yaşamış. Transfer edilirken iyi bir kaleci olarak alındı bugünde ne kadar haklı oldukları ortada. Burdan önce play-off finali oynamış geçen yıl Bandırma’da şampiyonluk yaşamış bir kaleci. Bazen yeni transferlerde başarısız olduğunuz dönemler olabilir. Bu bölümde yapılan eleştriler duygusal bir yapayı sahip olması nedeni ile onu daha çok etkiledi. Biz geldikten sonra bir şey yapmadık ancak Erdi’nin de transferi ile rekabet ortamı oluşturdu ve bu başarılı bir performansa ulaştı.

‘Play-off barajı 60’ı geçebilir’

Grupta play-off barajını 60 olarak düşünüyorduk ancak bu şekilde gidersi geçecek gibi görünüyor. Örneğin biz son dört maçta 10 puan topladıkki bu da iyi puan fakat biz bir sıra bile yükselemedik. Bu dört maçta Niğde’de iki puan kaybı tabiki bizi üzüyor ancak Afyon’da kazandığımız için krediyi kaybettik. Bu dönemde birde bizim için önemli olan dört maçtır gol yemeden maçları tamamlıyoruz.

‘Ankara Demirspor maçı çok önemli’

İkinci yarıda yakaladığımız çıkışa rağmen bir türlü dokuzuncu olamadık devamlı onuncu sıradayız. Diğer rakiplerde kazanınca yerimizde sayıyoruz. Fakat burda şöyle bir nokta var bizim geçtiğimiz zorlu periyodu rakiplerimiz yeni geçmeye başlayacak. Ankara Demirspor maçını kazanmamız halinde Niğde’de kaybettiğimiz krediyi geri alacağımıza inanıyorum. Bizim bu süreçte toplayacağımız puanlar ve ligin son beş haftasındaki fikstüre bakıldığı zamanki avantajımızı iyi kullanabilirsek yarış bizim için yeniden başlayacak. Bu açıdan Ankara Demirspor maçı çok önemli’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 20:41