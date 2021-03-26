‘Play-off’a elimizi uzatacağımız pozisyondayız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir takım içinde birlik ve beraberlik camianın takıma verdiği pozitif enerji ve yaklaşımın takımı bu noktaya getirdiğini belirterek ‘İnşallah ayağımız yere sağlam basarak hedefimize koşar adım gitmeye devam edeceğiz’ dedi.

Taşdemir, önceki maçta Amedspor deplasmanında kazandıkları üç puanın önem kazanması için Kahramanmaraşspor maçını kazanmaları gerektiği bilinci ile sahaya çıktıklarını belirterek ‘İlk maçında gergin geçmesinden ötürü zor bir maç olacağını biliyorduk. Onla birlikte bazı bölümlerde zorlansakta kazandığımız için çok mutluyuz.

Ligde oynayacağımız sekiz maçımız var. Bundan sonraki her maçımız söylediğim gibi 3-4 maçımız yarı final daha sonraki maçlarımız ise final havasında geçecek. İkinci yarılar hep zor olur fakat bizim bu zor dönemde takımın gösterdiği reaksiyon memnuniyet verici.

Daha önce söylediğim gibi bir zoru ve zorlukları seven üstesinden gelen bir takımız. Bu noktaya da bu becerimiz ile geldik. Geldiğimiz nokta artık play-off noktası. Elimizi uzatabileceğimiz mesafeye getirdiğimiz play-off’a üç puan uzaklıktayız.

Bununla beraber sekiz haftadır yenilmeyen ve az gol yiyen ve üreten bir takımız. Çok şükür bu maçıda güzel bir şekilde bitirdikten sonra gelecek hafta oynayacağımız Erzincanspor maçının hazırlıklarına cumartesi günü başlayacağız.

Bu haftada iki kart cezalımız ve üç sakatımız var. Sakat arkadaşlardan ikisinin durumu hafta içinde netlik kazanacak. Salih Zafer , Nafican ve Mehmet Sedef’in 1-2 hafta daha bizimle olmaları zor görünüyor. Onlarında dönmesi ile daha alternatifli bir kadroya sahip olacağız.

Futbolcu arkadaşların son haftalarda çok yoğun bir tempoda doğru işler yaparak hak ettikleri puanları kazandılar. Takım içinde birlik ve beraberlikle beraber camiamızın bize sağladığı pozitif enerji ve yaklaşım bize olan inançları bu noktaya kadar getirdi. İnşallah kalan maçlarda da ayağımız yere sağlam basarak hedeflerimize koşar adım gitmeye devam edeceğiz’ dedi.