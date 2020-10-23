HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya, takım olarak pozitif bir hafta yaşadıklarını belirterek bu galibiyeti tüm Çorumlu taraftarlara armağan ettiklerini söyledi.

Teknik Direktör Bahri Kaya sezonun ilk üç maçında aldıkları kötü sonuçlarla taraftarlarını üzdüklerini ancak geçtiğimiz hafta maçında İnegölspor deplasmanında kazanarak buna son verdiklerini belirterek ‘İnegölde kazandıktan sonra evimizdeki maçı kazanmak çok daha önem kazanmıştı. Hafta boyunca yaptığımız çalışmalarda ve arkadaylarla yaptığımız konuşmalarda buna dikkat çektik ve çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdik.

Futbolcularımda doksan dakika boyunca güzel bir oyun ve sonucunda alınan 4-0’lık galibiyet ile görevlerini yerine getirdiler. Tüm arkadaşlarımı verdikleri mücadele ve kazanma isteklerinden dolayı kutluyorum.

Niğde karşısında aldığımız galibiyet ve skor kadar önemli olan takım içindeki pozitif enerjinin olduğu bir mücadele oldu. Gerek görsel olarak sahada taraftarlarımızın gördüğü gerekse saha dışında soyunma odasında ve diğer alanlarda gördüklerimiz gelecek adına son derece önemli idi.

Gördüklerimiz ve yaşadıklarımızın bizi çok iyi noktaya getirdiğine inanıyorum. Camia olarak pozitif bir hafta yaşadık. Bütün futbolcu arkadaşlarımızı ve emeği geçen herkesi kutluyorum, bu galibiyeti tüm Çorum taraftarlarına armağan ediyoruz’ dedi.

Kaya, Niğde maçını ve galibiyetini bugün itibari ile geride bıraktıklarını onu unutarak hafta içinde Ergene Velimeşespor ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını galibiyet serisini devam ettirerek ligdeki çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi.