‘Profesyonel amatörler’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan’dan Erzincanspor maçının hemen ardından sosyal medya hesabından çok sert bir mesaj yayınladı.

Başkan Özcan, bu kadar profesyonel amatörü topladığı gibi yarında dağıtmasını bildiğini yazdı.

Son dakikalarda yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrılan Çorum fK Başkanı Fatih Özcan hemen maçın ardından kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ‘Kimseye değil kendime kızıyorum. Bu kadar profesyonel amötürü bir araya topladığım için. Bugün topladığım bu profesyonel amatörleri yarın dağıtmasınıda bilirik. Yazıklar olsun’ mesajı yayanladı.