Ragbi’ci kızlarımız Türkiye beşincisi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum’un ilk ragbi takımı Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonasında çeyrek finalde Kastamon’ya 10-5 yenilerek Türkiye beşincisi oldu.

Trabzon’da yapılan Türkiye Şampiyonasında Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi grubunda üç maçını kazanarak birinci olarak çıktığı çeyrek final maçında B grubu ikincisi Kastamonu şampiyonu ile yarı final maçına çıkmak için karşılaştı.

Beden Eğitimi Öğretmeni Baki Aygün ile Canan Canset Arslan ve sporcular Busenaz Şimşek, Şeymanur Ayar, Sinem Karaoğlu, Fikriye Burcu, Döne İlayda Güleç, Betül Arar, Hilal Sönmez, Ayşe Naz Kurt, Zerda Emir, Reyhan Erdemli, Sıla Delibaş, Melike Yılmazkurt, Rana Özgün, Suda Nur Salç, Sinem Özkan, Tuğba Can, Betül Gizem Cem, Nazlıcan Başar, Emine Zolim, Duygu Özgür, Medine Gül, Cemre Su Akkuş ve Sıla Olmuş’dan oluşan kadrosu ile mücadele eden Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi zorlu bir mücadeleye sahne olan maçta rakibine 10-5 yenilerek yarı final ve kürsüye çıkma şansını kaybetti.

Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Baki Aygün ilk kez katıldıkları böyle bir şampiyonada çeyrek final oynama başarısı gösteren sporcularını tebrik etti.

Aygün bu yıl kazandıkları tecrübe ile önümüzdeki yıl Çorum’u kupa ile dönmenin sözünü şimdiden verdiğini belirterek ‘Bu şampiyonu kupaya ulaşamadık ancak üç sporcumuz U 18 rabgi milli takım hazırlık kampına çağrıldı tesellimiz bu oldu’ dedi.