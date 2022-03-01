Raketlerimiz Yıldızlarda yine rakipsiz

HALİL ÖZTÜRK

Masa Tenisi’nde Çorum yıldızlarda yine Türkiye’nin zirvesinde.

İlimizde yapılan En iyi 16’lar müsabakaları sonunda kürsüye çıkan altı sporcudan beşi Çorum’dan oldu.

Toki Spor Salonu’nda üç gündür devam eden Gençler ve Yıldızlar Masa Tenisi En iyi 16’lar müsabakaları dün yıldızlar kategorisi ile sona erdi. Yıldız kızlarda zirveye Çorum Spor İhtisas damgası vurdu.

16 sporcunun mücadele ettiğiturnuvada Aybüke Banu Şimşek tüm maçlarını kazanarak namağlup olarak şampiyonluğu kazandı. Aynı kulüpten Büşra Demir bir mağlubiyet ile ikinci olurken Asude Tuba Şimşek ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Ezel Arslan ise ayı galibiyet ve mağlubiyet sayısıile dördüncü oldu.

Yıldız erkeklerde ise Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Görkem Öcal iki mağlubiyet alarak İstanbul’dan Muhammet Ali Atalım’ın ardından ikincilik ödülünün sahibi olurken aynı kulüpten Arda Kekillioğlu ise üçüncü olarak bronz madalyayı kazandı. Yıldız erkeklerde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Muhammed Fatih Candan beşinci Abdullah Gürbüzon birinciAbdurrahman Gürbüz ise 12. oldu.

Önceki gün sona eren gençler kategorisinde de kızlarda Bursa Büyükşehir adına mücadele eden Çorumlu Asu Ayça Şenyuva ikinci olurken erkeklerde ise Uğurcan Dursun birinciliği kazanmıştı.