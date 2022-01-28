Rakibimiz değişti HAKEM değişmedi

HARUN AKKAYA

Çorum FK’nın rakibi değişti ancak maçının hakemi değişmedi.

Merkez Hakem Kurulu ilginç bir uygulamaya imza attı. Kırmızı Siyahlı takımın hafta içinde Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hakemi olarak İzmir Bölgesinden Fatih Tokail’i atadı. Daha sonra kötü hava şartları nedeni ile maçların ertelenmesi nedeni ile takımlar hafta içini oynamadan geçti.

Dün MHK hafta sonu oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. İlginçtir Çorum FK’nın rakibi değişti ancak hakemi değişmedi. Fatih Tokail bu kezde Çorum FK- Turgutluspor maçının hakemi olarak atandı.

Kırmızı Siyahlı camianın büyük tepkisini çeken Diyarbakırspor- Çorum FK maçını yöneten Tokail geçtiğimiç sezon Çorum FK’nın evinde oynadığı ve 2-0 kazandığı İnegölspor maçını yönetti.

Tokail bu sezon ise ligin ilk yarısında Çorum FK’nın 17 Ekim’de çok eksik gitmesine rağmen zorlu Bayburtspor’u 2-1 yendiği maçta düdük çaldı. Yarınki maçta Tokail’in yardımcılıklarını da İzmir klasman yardımcı hakemi Ahmet Şimşek ile Aydın’dan Baykal Tuna yapacak. Maçın dördüncü hakemi de yine Sakarya maçında olduğu gibi İzmir’den Hasan Avcı. Maçta gözlemci olarak ise Osmaniye’den Mehmet Nevzat Adal görev yapacak.