‘Rakibimizin gücünü biliyoruz çekinmiyoruz’

HALİL ÖZTÜRK

Osmancık Belediyespor antrenör futbolcusu Turgay Doğan rakiplerinin gücünü bildiklerini ancak takımına inancının tam olduğunu puan ve puanlar almak için mücadele edeceklerini söyledi.



Antrenör futbolcu Turgay Doğan genç ve koşan bir kadroya sahip olduklarını ve bu ligde bunun çok önemli olduğunu belirterek ‘Rakibimizden asla bir çekincemiz Yok puan durumunda üst sıralardan kopmamak için Çarşamba ya mutlaka puan yada puanlar için gideceğiz’ dedi.

Karşılaşma her iki takım içinde çok önemli olduğunu vurgulayan Turgay Doğan karşılaşma öncesi her iki takıma da başarılar dileyerek karşılaşmanın dostluk ve centilmenlik içerisinde geçmesini temenni etti

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 11:08