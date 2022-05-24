Rakibine su ikram etti

EROL TAŞKAN

Küçük Orta Büyük boyda mücadele eden Çorumlu Pehlivan Murat Kalender, herkesin gönlünü ısıtan bir centilmenliğe imza attı.

Puan mücadelesi için verilen kısa molada kendisine su getiren akrabalarına rakibini işaret ederek, ona da su vermelerini istedi.

Kıyasıya geçen mücadelelerde sahaya yansıyan rekabet zaman zaman er meydanına yakışmayan hareketlere de neden olurken, Çorumlu pehlivanın centilmenliği izleyiciler tarafından takdirle karşılanırken, tribünler alkışlarla inledi.

Pehlivanlığını sadece kaba kuvvete bağlı bir unvan olmadığını, içerisinde erdem ve merhamete de barındırdığını cümle aleme gösteren Çorum Belediyesi Pehlivanı, gücüyle sergilediği mücadelesini, centilmenliği ile de taçlandırdı.