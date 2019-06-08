Rasim Saraç Gölcük’te zirvede

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi Gençlikspor kulübü güreşçisi Rasim Saraç Gölcük Belediyesi Büyük Yağlı Güreşlerinde baş altında şampiyonluğu kazandı. Önceki gün Gölcük Denizevler Sahil Park’ında yapılan Gölcük Belediyesi Büyük Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlık için 32 başaltında 40 büyük ortada 13 ve toplamda ise 400 pehlivan mücadele etti.

Kırk güçlü rakibi ile girdiği zorlu mücadele sonunda tüm maçlarını kazanan Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü güreşçisi Rasim Saraç finalde de zorlu bir maç sonunda rakibini yenerek birinciliği kazandı. Rasim Saraç ödülünü Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer’in elinden aldı.

Rasim Saraç bu başarısı ile önümüzdeki günlerde yapılacak olan Tarihi Kırkpınar Güreşleri öncesinde büyük moral buldu ve hedefini aynı başarıyı bu tarihi organizede de şampiyonluk olarak belirledi.

(Haber Merkezi)