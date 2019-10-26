HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor ligin onuncu hafta maçında yarın saat 13.00’da Hekimoğlu Trabzon deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele edecek. Üç haftalık galibiyet serisini geçen hafta sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kalarak bitiren kırmızı siyahlı takım bu kaybı Hekimoğlu deplasmanında telafi etmek için üç puan mücadelesi verecek.



Ligde geçtiğimiz hafta sonu sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kalan Yeni Çorumspor üç maçlık galibiyet serisini bu kayıpla sonlandırdı. Kırmızı Siyahlı takım bugün oynayacağı Hekimoğlu Trabzon maçını kazanarak ligde yeni bir seri yakalamak amacında.

Bundan önce ligde oynadığı dört maçıda kazanarak büyük bir başarıya imza atan kırmızı siyahlı takım bu başarısını Hekimoğlu deplasmanında da sürdürmek amacında. Yeni Çorumspor’da Tarsus maçında sakatlanan Kerem ve Emrah bugün oynanacak maçta forma giyemeyecekler.



Ev sahibi Hekimoğlu Trabzon takımı ise iyi başladığı sezonda son üç haftada aldığı sonuçlarla büyük bir düşüş yaşadı. Ligin ilk altı haftasında üç galibiyet üç beraberlik alarak üst sıralarda yer bulan Hekimoğlu Trabzon son üç maçında ise Sancaktepe, Zonguldak Kömürspor ve son olarakta geçen hafta Hacettepe takımına mağlup oldu. Bu üç mağlubiyetin ardından hafta boyunca çok hareketli günler geçiren bordo mavili takımda yönetim takımı Yeni Çorumspor maçına motive etti.

Vakfıkebir sahasında saat 13’de başlayacak maçı İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Burak Taşkınsoy yönetecek. Maçın yardımcı hakemleri ise Sefa Özcan ve Efe Kurtuluş. Maçın dördüncü hakemi ise Levent Buğra Vartemel.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 11:08