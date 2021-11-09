Rehavet yok aynı hırs ile devam

Ligde son dört maçını kazanarak çıkışa geçen Çorum FK 12. hafta maçında yarın saat 13:00’da evinde Silahtaroğlu Vanspor’u konuk edecek.

Kırmızı Siyahlı takım galibiyetten başka bir şey düşünmüyor.

Sıkıntılı başladığı sezonda üçü deplasmanda son dört maçını kazanarak zirveye ortak olan Çorum FK bu çıkışını evinde oynayacağı Vanspor maçınıda kazanarak devam ettirmek istiyor. Kırmızı Siyahlı takımda moraller yerinde. Tek sıkıntı ise sakat futbolcuların fazla olması. Sakatlıkları devam eden Seçkin, Batuhan, Muhsin, Salih Zafer ve Mehmet Gürkan bu maçta forma giyemeyecekler.

Konuk Vanspor ise çok sıkıntı yaşadığı sezon öncesinde yönetimsiz kaldı, kamp yapamadı ancak kısa sürede oluşturulan kadro ile sezona süper bir başlangıç yaptı. Bu iyi başlangıcın ardından geçtiğimiz hafta başında futbolcuların ödeme yapılmadığı için antrenmana çıkmama kararları ve ardından kulüp başkanının istifası sonrası yaşanan gelişmeler.

Bu sıkıntı süreçte hafta sonunda evinde Sarıyer önünde tek golle üç puanı alan Vanspor ligde üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için Çorum FK deplasmanından puan yada puanlar almak için geldi. Konuk Kırmızı Siyahlı takım yaşadığı sorunlara rağmen sahadaki performansı ile dikkat çekiyor.

Grupta bugün ilk on içinde olan tüm takımların birbirleri ile oynayacakları maçlarda kazanan takımlar büyük avantaj sağlayacak. Çorum FK evindeki bu zorlu maçı kazanarak hem seriyi beş maça çıkarmak hem de sıralamadaki tırmanışı sürdürmek istiyor.

Çorum Şehir Stadyumunda saat 13:00’da başlayacak maçı Gaziantep hakemi Abdullah Volkan Aydın yönetecek.