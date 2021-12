‘Rekabetten isimler değil Çorum FK kazanacaktır’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Ahmet Yıldırım ilk yarının son maçında Afyonspor’u yenerek ilk yarıyı 37 puanla bitirmek istediklerini söyledi.

Her zaman huzurlu ortamda çalışmak istediğini belirten Yıldırım ayrılmak isteyen arkadaşlarımıza dur demediklerini belirterek Mehmet Akyüz’ün çok iyi bir transfer olduğunu ancak geçmişi ile değil bugün Çorum FK’ya vereceklerinin çok daha önemli olduğunu söyledi.

Yıldırım dün U 19 takımı ile Şehir Stadyumunda yaptıkları çift kale maç öncesinde yaptığı haftalık olağan değerlendirmesinde şunları söyledi:

‘Taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum’

‘Öncelikli olarak ilk yarının son iç saha maçında soğuk havaya rağmen tribüne gelerek gönüllerince bize destek veren az gibi görünsede coşkuları çok olan taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu maç öncesinde 6-7 haftadır iç sahada galibiyet alamıyorduk. Adıyamanspor maçı ile buna son verdiğimiz ve taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşattığımız için mutluyuz. Şimdi ilk yarının son maçında grupta son haftaların çıkıştaki takımı ve aynı puana sahip olduğumuz Afyonspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Her zaman söylediğim gibi Çorum FK olarak tam bir aile olduk. Son maçta taraftarlarımızında bunun farkına varması beni gelecek adına son derece umutlandırıyor.

‘İlk yarıyı 37 puanla bitirmek istiyoruz’

Afyonspor zor bir deplasman ancak allah nasip ederse biz bu maçı kazanarak ilk yarıyı 37 puanla tamamlamak istioruz. Hava ve saha şartlarında çok zor olacağını tahmin ediyorum. Daha önce sakatlıklarda olduğu gibi bugünde hiç bir bahanenin arkasına sağınmıyoruz çıkıp kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Bu maçı kazanarak devre arasına moralli girmek istiyoruz’ dedi.

‘Ben her zaman huzurlu ortamda çalışmak isterim’

Ben kadromdaki tüm oyuncularımdan memnunum. Normal şartlarda kimseyi göndermek istemiyorum ancak forma şansı fazla bulamayan arkadaşlarımız gelişim göstermek için ayrılmak isteklerini bize ilettiler. Gitmek isteyene dur demeyiz kalbiyle gönlü ile burayı seven burada olmak isteyen oyuncular ile yola devam ederiz. Ben her zaman huzurlu bir ortamda çalışmak isterim. Kafasına gitmeyi koyan oyuncuya kal deme şansım yok.

‘Geçmişi ilgilendimiyor bugüne bakıyoruz’

Mehmet Akyüz önemli bir transfer. Onun gibi bizim takımımızda üst liglerden gelmiş çok sayıda oyuncumuz var. Beni bir futbolcunun geçmişi ilgilendirmiyor geçmiş geçmişte kalıyor. Bende geçmiyte çok iyi yerlerde oynadım ancak bugün Çorum FK’ya hizmet ediyorum. Gelen her oyuncu bu kulübe bu zihniyetle geliyor. Üst liglerdengelen oyuncuların alt lige kolay adepte olamıyor. Ancak bizim takım tam bir aile ortamı var. O yüzden Mehmet de çabuk adepte olup kaynaştı. Sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum.Benim hedefim isimlere bakmadan rekabet ortamı oluşturabilmek. Bu rekabet ortamından da kazanan isimler değil Çorum FK olacaktır’ dedi.