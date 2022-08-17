Rıfat Eren Dünya ikincisi

Bulgaristan’da devam eden U 20 Dünya Güreş Şampiyonasında 125 kiloda milli mayoyu giyen Çorumlu güreşçi Rıfat Eren Gıdak final maçını kaybederek ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Bu yıl ilk kez U 20 kategorisinde milli mayoyu giyen geçtiğimiz yıllarda yıldızlarda Dünya Şampiyonluğu kazanan Rıfat Eren Gıdak ilk kez çıktığı U 20 kategorisinde milli mayo ile başarılı bir organizeyi geride bıraktı.

Rıfat Eren Gıdak ilk turda Ermeni rakibi Khatchatur Khachatryan'ı 6-0 ikinci turda Ukraynalı rakibi David Mchedlidze'yi 5-2 yenen Gıdak yarı final maçında ise Asya Şampiyonu İranlı Amir Ali Hamid Azarpıra'yı 6-4 yenerek finale yükseldi.

Finalde bu kategorinin tecrübeli ismi Amerikalı Benjamin Allen Kueter ile karşılaşan Rıfat Eren Gıdak güçlü rakibi ile zorlu maçı kaybetti ve ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Rıfat Eren Gıdak’ın ilk kez mücadele ettiği U 20 kategorisinde Dünya Şampiyonasındaki bu performansı milli takım teknik heyeti tarafından büyük takdir topladı.

Şampiyonada yarın başlayacak grekoromen stilde Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan Mert İlbars 60 kiloda madalya mücadelesi verecek.