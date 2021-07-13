Sabah akşam koşmaya devam

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci gününü sabah ve akşam yaptığı çift çalışma ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın tesislerde yaptığı sabah çalışması saat 10’da akşam antrenmanı ise saat 18’de başladı. Teknik Direktör Aykan Atik yönetiminde çalışmalara Fransa’da babasının rahatsızlığı nedeni ile izinli olan Mikail ve hasta olan tesislerde tedavisi yapılan Abdulhamit dışında tüm futbolcular katıldılar.

Sezonun ilk üç antrenmanınında tempo koşular yaptıran Teknik Direktör Aykan Atik ilk etap çalışmalarının büyük bölümünü fiziksel olarak güçlenmeye ayırdı. Dün yapılan iki çalışmada da süreli tempolu koşular yaptıran teknik heyet bugünden itibaren sabahları fitnes salonunda anatomik adaptasyon çalışması akşamları ise topla teknik çalışma ve aerobik çalışmalar yaptırarak takımı fiziksel olarak üst seviyeye çıkarmayı amaçlıyor.

Kırmızı Siyahlı takım bayram sonrası başlayacak ikinci etapta ise daha çok teknik ve taktik geliştirmeyi yönelik çalışma programı hazırlayan Teknik Heyet Bolu’da yapılacak üçüncü etap çalışmalarında ise ağırlığı hazırlık maçlarına verecek.