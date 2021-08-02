Sabah kuvvet, akşam taktik

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını dün sabah ve akşam yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlılar sabah kondisyon salonunda akşam ise sahada çalıştılar.

Kırmızı Siyahlıların sabah tesis kondisyon salonunda yaptığı günün ilk antrenmanında futbolcular iki grup halinde önce salon önünde ardından ise içerdeki aletlerde çabuk kuvvet ve koordinasyon hareketleri yaptılar.

Teknik Direktör Aykan Atik yönetimindeki bu çalışmaya tüm futbolcular katıldılar.

İki grup halinde yapılan bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam ise saat 18’de günün ikinci çalışmasına çıktılar.

Sahadaki bu çalışma ısınmı hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması ve daha sonrada yarı ve tam sahada taktik çalışma ile tamamlandı. Teknik Direktör Aykan Atik bu çalışmada takıma yeni sezon oyun taktiğine yönelik özel bir program uygulamadı.

Çorum FK bugün sabahı dinlenerek geçirirken akşam yapacağı tek antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.