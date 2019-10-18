‘Sabırlı oynayacağız’

Teknik Direktör Bahri Kaya ligde son üç maçlarını kazanmanın verdiği moralle yarın zirve yolundaki rakiplerinden Tarsus karşılaşmasına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Kaya bu maçın taktik savaşı şeklinde geçeceğini belirterek sahada sabırlı olacaklarını taraftarlarında tribünde aynı sabrı göstermesini istediklerini belirtti.

Yeni Çorumspor Teknik Direktörü Bahri Kaya yarın oynayacakları Tarsus İdman Yurdu maçının doksan dakikasını sabırlı ve tam bir taktik savaşı içinde oynayacaklarını söyledi. Kaya üç kaçta kazandıkları dokuz puanın verdiği moralle Tarsus karşısına kazanmak için çıkacaklarını belirtti.

Kaya, takım olarak son üç maçta dokuz puan almanın verdiği moralle hafta başından itibaren çok güzel bir çalışma dönemi geçirdiklerini bunun yanı sıra sakatlarında katılması ile takm kadro çalıştıklarını belirterek ‘Ligde üst sıralarda yer almak için yarın sahamızda oynayacağımız Tarsus idman Yurdu maçını kazanmak istiyoruz.

Rakibimiz çok kaliteli isimlerden kurulu iyi bir kadroya sahip. Onlarda sezona iddialı başladılar. Bizi iyi tanıyan bir kadroları var. Sezon başı bizimle çalışmış iki arkadaş rakip olarak çıkacaklar. Bizim yarınki maçta en önemli stratejimiz sabırlı oyun olacaktır.

Doksan dakikasını planladığımız ve ona göre hazırlığını yaptığımız bir maç oynayacağız. O yüzden tribündeki taraftarlarımızdan da aynı sabrı göstermelerini bekliyoruz. Taraftarlarımız şundan emin olsunlar maçın her dakikasını planlıyoruz ve ona göre hamleler yapıyoruz. Yarınki maç bu açıdan çok kritik.

Evimizde oynadığımız her maçta tabiki favoriyiz ancak kontrolüde elimizde tutmak zorundayız. Maça gelecek tüm taraftarlarımızdan sadece takımlarına destek olmalarını ve sabırla destek vermelerini bekliyor ve istiyorum. Tabiki hatalar olacak taraftarlarımız itici güç görevlerini yapacaklar bizlerde sahada elimizden gelen katkıyı ve mücadeleyi vereceğiz. Çok iyi çalıştık ve bugünden itibaren kampa giriyoruz. Taraftarlarımızdan isteğimiz tribünleri doldurarak takımlarına sahip çıksınlar ve sahada verecekleri mücadelede onların yanında olsunlar’ dedi.