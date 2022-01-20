Sabrican Ispartaspor’da

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da genç Sabrican Ispartaspor ile anlaştı.

Altınordu kulübünün sporcusu olan geçen sezon Erzincanspor’da kiralık olarak forma giyen bu sezon başında ise Çorum FK’ya transfer olan Sabrican Vural on lig bir kupa maçında toplam 294 dakika forma giydi.

20 yaşındaki genç futbolcu ikinci yarıda daha fazla forma şansı bulmak için yaptığı görüşmeler sonunda Ispartaspor ile anlaştı.

Dün antrenmana çıkmayan genç futbolcu için belirlenen rakamın kulübe gönderilmesinin ardından Çorum FK tarafından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.