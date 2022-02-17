Safa Emin Karayel Avrupa üçüncüsü

HARUN AKKAYA

Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda Alaca Belediyespor’dan Safa Emin Karayel üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

12 Şubat’ta başlayan ve hafta sonunda sona erecek Avrupa Muay Thai Şampiyonası’nda 60 kilo yıldız erkeklerde milli formayı giyen Alaca Belediyesi Gençlikspor kulübünden Safa Emin Karayel eleme maçlarını kazanarak çıktığı yarı final maçında rakibine yenilerek bronz madalya kazandı. Bu sıklette Estonya'lı sporcu birinci olurken Rus sporcu ikinci Alaca Belediyespor’dan Safa Emin Karayel ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu.

Alaca Belediyespor Kick Boks Antrenörü Bülent Asa sporcusunun Ankara’da yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettiği derece ile milli takıma davet edildiğini belirterek bu zorlu müsabakalar sonunda kürsüye çıkmayı başardığını söyledi. Asa kendilerine çalışma imkanı sağlayan Alaca Halk Eğitim Merkezi’ne ve Alaca Belediyespor yönetimine teşekkür etti.