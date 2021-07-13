HARUN AKKAYA

Çorum FK’da yeni sezon öncesinde sağlık ekibi değişti.

Kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada dün akşam başlayan yeni sezon hazırlıklarında kulüpte fizyoterapist olarak Semihcan Aydın masör olarak ise Ramazan Gözüküçük ile anlaşma sağlandığı ve görevlerine başladıkları açıklandı.

Geçtiğimiz yıl görev yapan masör Celalettin Yenibertiz ve fiyzoterapist Alpaslan Başkaya ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı belirtilen açıklamada kulübe verdği hizmetlerden dolayı teşekkür edildi.